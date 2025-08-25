Santa Pola refuerza la vigilancia de su costa con una potente lancha neumática

El Ayuntamiento de Santa Pola ha dotado este verano al dispositivo de vigilancia de sus playas una embarcación semirrígida que dispone de una potencia que permite a los agentes de la Policía Local llegar con rapidez a cualquier punto de los 15 kilómetros de costa que hay en el municipio.

La embarcación tiene unos seis metros de eslora y monta un motor de 140 caballos de potencia.

Además, el dispositivo de seguridad cuenta con también con dos vehículos tipo quad que permiten a los agentes trasladarse sin problemas por la arena.

Esa labor de vigilancia se va a mantener incluso durante las fiestas patronales y de Moros y Cristianos, que tendrán lugar del día 1 al 8 de septiembre.

“La embarcación nos permite llegar a cualquier punto de nuestra costa en un tiempo relativamente corto”, ha destacado Ángel Piedecausa, concejal de Playas, que ha explicado que se trata de una dotación que mejora la vigilancia en los trece kilómetros de playas con los que cuenta la totalidad de la superficie de costa del municipio santapolero, desde El Pinet hasta La Ermita: “La lancha policial también está disponible en caso de que sea requerido por otras fuerzas de seguridad para casos de auxilio en el mar, siempre que esté dentro de nuestras competencias”, ha incidido Piedecausa.

Por su parte, Ana Blasco ha subrayado “la coordinación entre las concejalías de Seguridad y de Playas para velar por la seguridad de nuestros bañistas en las playas y calas, para ello contamos también con dos vehículos tipo quad que permiten a nuestros agentes trasladarse sin problemas por la arena. Incorporar la embarcación supone cubrir al máximo la protección de los usuarios de nuestras playas, tanto turistas como los propios santapoleros”.