Santa Pola presenta las bases del concurso de calles engalanadas de las fiestas patronales

El Ayuntamiento de Santa Pola ha abierto el plazo de la inscripción para el concurso de calles engalanadas de sus fiestas patronales 2025. Los vecinos tendrán hasta el 17 de agosto para solicitar su inscripción en el registro general del Ayuntamiento o por sede electrónica.

La inscripción al concurso es gratuita y podrán participar todos los vecinos, propietarios o arrendatarios de inmuebles ubicados en las calles del municipio. El estilo y el tema de la decoración es de elección libre, aunque se valorará que tenga alguna referencia a las fiestas patronales o del municipio.

El trabajo deberá ser manual y la colocación de guirnaldas, banderines y luces se realizará a una altura mínima que no impida el tránsito y circulación de peatones y vehículos.

Estas son algunas de las bases que los participantes deben seguir para que su propuesta sea aceptada por parte de las autoridades.

Por otro lado, el corte de la calle se iniciará el 30 de agosto a las 00:00 horas para iniciar el montaje y permanecerá hasta el 8 de septiembre, teniendo que estar la calle debidamente montada el 1 de septiembre.

Por su parte, el fallo del jurado y la entrega de premios, que son vales económicos canjeables en material de papelería, tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 10:00 h en el Baluarte del Duque en el Castillo de Santa Pola.