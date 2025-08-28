Santa Pola prepara a la Virgen de Loreto con el cambio de corona

Santa Pola ha realizado el cambio de corona y joyas de la Virgen de Loreto como acto que anticipa las fiestas patronales. Este evento se ha realizado en la capilla del Castillo Fortaleza y está organizado por las conocidas como Camareras de la Virgen, miembros del departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento marinero, que han bajado la imagen desde su camarín y la han depositado frente al altar.

De este modo, y frente a la mirada de cientos de personas que estaban presentes en la capilla, han retirado la corona y joyas habituales y le han colocado las especiales para las inminentes fiestas patronales, destacando las coronas tanto de la imagen de la Virgen como la del Niño Jesús.

Seguidamente, la cola formada por las familias de los niños y niñas recién nacidos en el último año ha empezado a moverse lentamente para realizar la tradicional presentación de los pequeños ante la Virgen de Loreto para que esta les dé su protección.

Además, los presentes en la capilla, la mayoría santapoleros y santapoleras, pero también algunos visitantes atraídos por la emotividad del acto, se han acercado a la Virgen para presentar sus respetos durante este acto que se ha alargado casi una hora y media.

Loreto Serrano, la alcaldesa de la localidad, y Nely Baile, concejala de Fiestas, estaban presentes junto a otros miembros de la corporación municipal para rendir pleitesía a la patrona de Santa Pola.