Santa Pola se prepara para las fiestas patronales y de Moros y Cristianos

Santa Pola presentó el 9 de agosto el cartel y el libro oficial después de la presentación de los cargos de Moros y Cristianos y Comparsas Festeras. Mientras que los días 16, 17 y 18 se realizará la elección de Reina Mayor, Reina Infantil y Reina de Tercera Edad, respectivamente, en el Auditorio El Palmeral.

En la gala del 16 de agosto a las 22:00 horas se elegirá a la Reina Mayor y sus Damas de Honor, donde el público votará a su candidata preferida. Para asistir se necesita entrada, que será gratuita y repartida en el Centro Cívico y Social del municipio el 13 de agosto de 17:00 a 21:00 horas por la concejalía de Fiestas.

Para los mayores de edad se repartirá un máximo de dos entradas por persona y deberá presentar su DNI. Mientras que los niños menores de 3 años no necesitan invitación al no ocupar asiento.

La elección de la Reina y Damas Infantiles será el 17 de agosto a las 20:00 horas, donde también se presentará a los cargos infantiles de las comparsas. Además, como en el caso anterior, las entradas serán gratuitas y la elección será por sorteo.

Finalmente, el 18 de agosto a las 20:30 horas se cerrará la elección de las Reinas con la de Tercera Edad, que será entre tres candidatas, también por sorteo y con entrada libre.

Todas las noches serán amenizadas por diferentes grupos artísticos, como el espectáculo ‘Femme Flow, las reinas del pop urbano’, la representación del musical ‘Peter Pan’ a cargo de la Escuela de Danza Inmaculada de Jaén y el evento musical ‘Las canciones de tu vida’.

El Gabinete de Prensa y Comunicación se encargará de transmitir online las tres galas a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Santa Pola.