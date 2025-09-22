Este domingo

Santa Pola, pedanías de Elche y áreas de San Fulgencio sienten un terremoto con epicentro en la costa santapolera

El seísmo ha sido de una magnitud 2.1 en la escala de Richter

Onda Cero Elche

Elche |

Mapa con ubicación del epicentro del terremoto de Santa Pola.
Mapa con ubicación del epicentro del terremoto de Santa Pola. | Instituto Geográfico Nacional

Un terremoto de magnitud 2.1 en la escala de Richter con epicentro en la costa de Santa Pola se sintió ayer con claridad en la localidad marinera, así como en las pedanías de Valverde, Asprillas y Las Bayas de Elche, o en zonas del término municipal de San Fulgencio de la comarca de la Vega Baja.

La tierra tembló poco después de las 20:30 horas y el epicentro de seísmo se situó a unos tres kilómetros de profundidad.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana atendió poco después del terremoto trece llamadas telefónicas de ciudadanos que se dirigieron al 112.

