Santa Pola habilita para el desfile multicolor de sus fiestas un espacio para personas neurodivergentes

Santa Pola continúa celebrando sus fiestas patronales y de Moros y Cristianos. Tras vivir en la noche de este pasado miércoles una vistosa Entrada de Moros y Cristianos, este jueves van a ser protagonistas, entre otros actos, un Sopar del Cabasset en la calle Elche y un nuevo pasacalles musical.

Además, desde el Ayuntamiento se ha anunciado que en el desfile multicolor que tendrá lugar este próximo sábado, día 6 de septiembre, se dispondrá en parte de su recorrido con un área en la que personas neurodivergentes podrán disfrutar del paso de las comparsas y grupos participantes, que reducirán la intensidad de la música para que esas personas puedan disfrutar del espectáculo de más tranquila y segura para ellas.

Esa zona quedará ubicada a la altura del auditorio El Palmeral y las familias interesadas pueden realizar su reserva gratuita de sillas en la Casa de Cultura tanto hoy como mañana en horario de mañana, 9:30 a 13:30 horas.

Desde el consistorio santapolero se ha incidido en la importancia que tiene proceder a realizar la reserva con el fin de acotar el espacio necesario para que nadie se pierda uno de los actos más tradicionales y espectaculares de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos de la localidad.