Santa Pola da por finalizada la trilogía de su selección de Reinas y Damas de Honor

Santa Pola eligió a la que será su Reina de la Tercera Edad, Carla Martínez García, y a sus Damas de Honor, Cati Bonmatí Garri y María Loyola Cabrera, durante la última gala de selección que tuvo lugar el 18 de agosto en el Auditorio El Palmeral de la localidad.

Con este último evento, el municipio santapolero ya tiene a las que serán sus Reinas y Damas de las fiestas patronales de este 2025. Siendo Maite Sánchez Maciá, Reina Mayor, Lucía Pomares Ruso, Reina Infantil y Carla Martínez García, Reina de la Tercera Edad, todas ellas lucen ya su pañuelo dorado.

Por su parte, la alcaldesa, Loreto Serrano, afirmó que han demostrado ser una ciudad que cree en la diversidad y en la igualdad al apostar, un año más, por una tercera reina que pertenece a un rango de edad mayor al habitual.

Las tres candidatas caminaron por la pasarela de esta gala en orden alfabético y, una vez terminaron, se les dio el abanico que contenía el título escrito de quién sería la afortunada. Finalmente, Carla Martínez se alzó con la victoria muy emocionada y ovacionada por el público; la presentadora recalcó que “la Reina de la Tercera Edad es la representante de un colectivo de mujeres con espíritu fresco y dinámico”. Además, también dijo que “son mujeres que juegan un importante papel social en todos los aspectos, y forman parte activa de la vida cultural y festiva de Santa Pola”.

Debido a la emergencia por riesgo de incendios decretada para estos días en que las tres galas tuvieron lugar, se suspendió el habitual disparo del castillo de fuegos artificiales para seguir con las indicaciones de seguridad necesarias para evitar cualquier daño mayor.