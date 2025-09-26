Santa Pola, epicentro de la vela de la Comunitat Valenciana y Murcia este fin de semana

Santa Pola acoge este fin de semana la edición número 13 del Trofeo Rafael Morán MKIII, que organiza el Club Náutico de Santa Pola. Se trata de una cita consolidada dentro del calendario autonómico de vela crucero y puntuable como Copa Autonómica de Cruceros de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana.

En esta edición se darán cita en torno a 45 embarcaciones procedentes de diferentes clubes náuticos de la Comunidad Valenciana y Murcia, lo que garantiza un alto nivel de competitividad y espectáculo en aguas de la bahía santapolera.

Desde la organización confían en que la climatología sea propicia para la regata, al mismo tiempo que destacan que es la edición con más inscritos hasta ahora.

El programa deportivo arranca el sábado, cuando está prevista una regata costera larga en la que las tripulaciones afrontarán un recorrido de media distancia con salida frente a Santa Pola y paso por balizas exteriores en dirección a Tabarca y Guardamar. El domingo 28 se completará un recorrido tipo barlovento-sotavento, pruebas más cortas y técnicas que exigirán precisión táctica y coordinación de las tripulaciones

En total están programadas tres pruebas para todas las clases, debiendo completarse al menos una para validar el trofeo. Entre los participantes destacan embarcaciones de clubes como el Real Club Náutico de Torrevieja, Real Club de Regatas de Alicante, Club Náutico de Campoamor, Real Club de Regatas de Cartagena, Comisión Naval de Regatas o el propio Club Náutico Santa Pola, que contará con una amplia representación local. La embarcación MKIII estará capitaneada por José Luis Coello, ganador de dos Copas del Rey de vela.