Santa Pola elige a sus Reinas y Damas de Honor de las Fiestas 2025

El 31 de agosto tendrá lugar el pregón a cargo de Lola Gadea

Onda Cero Elche

Elche

Santa Pola elige a sus Reinas y Damas de Honor de las Fiestas 2025
Santa Pola elige a sus Reinas y Damas de Honor de las Fiestas 2025 | Ayuntamiento de Santa Pola

Santa Pola está en plena elección de Reinas y damas de las Fiestas 2025, el 16 y 17 de agosto eligieron a la Reina Mayor y sus Damas de Honor, así como a la Reina Infantil y sus Damas de Honor, respectivamente, en el auditorio de El Palmeral que fue el escenario de estas galas.

La Reina Mayor de las fiestas de la localidad de este año es Maite Sánchez Maciá, estudiante de Enfermería de 22 años. Como Damas de Honor van a actuar Azahar Colás Alaguero, Carmen Fulleda Jaén, Natasha Gómez González y Eva María Juan Montiel.

La Reina Infantil es Lucía Pomares Ruso y sus damas de honor van a ser Joana Fernández Carrasco, Jazmín Elisabeth Mackintosh Trujillo, Adriana Martínez Navarro y Almudena Zaragoza Martínez.

La noche del 18 de agosto se cerrará esta trilogía festera con la elección de la Reina de la Tercera Edad, que será entre tres candidatas y a las 20:30 horas en el mismo recinto que los eventos anteriores.

Además, las galas de elección de Reinas y sus damas anteriores han sido por sorteo, es decir el público votaba a su preferida y quien mayor cantidad de votos tuviese era la ganadora, este mismo método se utilizará en la última gala de esta trilogía.

