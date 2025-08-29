Santa Pola dota con más de 77.600 euros la mejora del polígono industrial IN-2

El pleno del Ayuntamiento de Santa Pola ha aprobado por unanimidad una modificación de créditos merced a la que se genera la disponibilidad de 77.600 euros que ahora se van a destinar a financiar la ejecución de distintas actuaciones en el polígono industrial IN-2 como la pavimentación y modificación de aceras, la mejora de la red de agua potable y el aumento de la red contra incendios. También se va a actuar en el alumbrado público o arreglar las zonas verdes del parque central de esa área industrial.

Ese proyecto de mejora del área industrial cuenta con una subvención pública de más de 222.000 euros procedente del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana.

Fiestas locales para 2026

La iniciativa que se va a llevar a cabo en el polígono IN-2 del municipio marinero ha salido adelante en el pleno municipal celebrado este pasado jueves en el que también se ha acordado las dos fiestas locales para el año 2026, que serán las tradicionales del 16 de julio (Virgen del Carmen) y el 8 de septiembre (Virgen de Loreto).

La sesión plenaria ha sido aprovechada también para que la Corporación lance las felicitaciones y los buenos deseos entre sus concejales de cara a las fiestas patronales que comenzarán la noche del domingo.