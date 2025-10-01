Santa Pola acoge este sábado el Campeonato Autonómico de marcha nórdica

Santa Pola acoge este sábado 4 de octubre el Campeonato Autonómico de marcha nórdica con la presencia de unos 150 participantes. De la competición saldrán los campeones de la Comunitat Valenciana y también los tres mejores clubes de marcha nórdica.

El campeonato autonómico de Santa Pola tiene un recorrido de 13,5 kilómetros en la categoría absoluta y está considerado de dificultad baja. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana desde el pabellón José Antonio Alemañ de Gran Alacant y posteriormente habrá un circuito en bucle de 2,5 kilómetros por la Sierra de Santa Pola.

El concejal de Deportes, Ángel Piedecausa, ha asegurado que "para el Ayuntamiento de Santa Pola es un orgullo poder ser anfitriones de pruebas como ésta, que recibimos gracias al gran trabajo del Club Sacavera". El edil ha animado a los aficionados a disfrutar de la prueba en la sierra, donde los competidores pasarán prácticamente por su lado.