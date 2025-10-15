Ryanair confirma en invierno 79 rutas desde el aeropuerto Alicante-Elche con 3,4 millones de asientos ofertados

La compañía aérea de bajo coste Ryanair ha confirmado que durante la temporada de invierno va a operar desde el aeropuerto de El Altet de Elche un total de 79 rutas, lo que supone diez más que en la pasada temporada. Cinco de esas rutas son nacionales y el resto internacionales, a áreas de Europa y África.

Entre las nuevas conexiones que va a ofrecer la compañía aérea están las de Bratislava, que tendrá cuatro frecuencias semanales; y otros enlaces a varios puntos de Polonia, Linz y Salzburgo (Austria), Aberdeen y Cardiff (Reino Unido), Lanzarote y Smaland y Estocolmo Vasteras (Suecia), lo que va a ayudar a totalizar 410 vuelos cada siete días.

Además, Ryanair reforzará con más frecuencias algunas "rutas populares" desde Alicante-Elche como Milán, Marrakech, Budapest, Dublín y Edimburgo, entre otras.

La compañía de bajo coste va a ofrecer en la campaña de invierno hasta 3,4 millones de asientos en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ y tiene la previsión de acabar este año con un balance de 8,3 millones de pasajeros en el aeropuerto ilicitano, lo que representa en torno al 40 % del volumen total de viajeros de las instalaciones aeroportuarias.

Esos datos los ha confirmado Alejandro Ruiz, directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, durante la presentación de la programación de invierno desde el aeropuerto de El Altet en una jornada organizada por el Patronato Costa Blanca.