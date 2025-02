Rubén Alfaro, liderará el PSOE de la provincia de Alicante dando “continuidad” a la gestión de Alejandro Soler

Rubén Alfaro, alcalde de Elda, se va a convertir en el próximo secretario general del PSOE en la provincia de Alicante, tomando el relevo de Alejandro Soler, que no opta a la reelección para centrarse en su nuevo papel en la dirección nacional de la formación política como Secretario de Política Municipal: "He presentado la candidatura y la he firmado como Rubén Alfaro, militante de la agrupación de Elda, con lo que también la propia responsabilidad de la agrupación es la importancia que tenemos en el futuro del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, en la Comunitat Valenciana", ha dicho Alfaro que también ha postulado su próximo mandato como continuista de la gestión realizada en los últimos años por Soler.

Además, el futuro secretario general del PSOE en la provincia ha apuntado que uno de los objetivos de su gestión al frente de la formación política será conformar un partido “fuerte, como muro de contención de las fuerzas de ultraderecha que tienen propuestas para echar por tierra la dignidad de las personas".

Para Alfaro, los gobernantes del PP y de Vox "son incapaces de ver más allá de su negacionismo, poniendo en peligro a miles y miles de personas por su falta de visión de la realidad y de entender cómo debemos afrontar esas emergencias como la trágica dana de València".

"Nos tenemos que preparar para ofrecer en 2027 las mejores propuestas para que el conjunto de la sociedad nos apoye porque la derrota de 2023 fue injusta, nuestro proyecto en la Generalitat Valenciana no fue bien tratado, a pesar de que era un gobierno de personas normales con el único objetivo de estar cerca de la gente que más lo necesita, mejorando los servicios públicos”, ha defendido el único candidato a la secretaria general del PSOE en la provincia que ha añadido que “esa situación injusta se llevó por delante también a alcaldes y alcaldesas de pueblos y ciudades que ahora están en manos del PP y de Vox".

El Congreso Provincial del PSOE de la provincia en el que se elegirá formalmente la nueva dirección de la provincial de la formación política tendrá lugar los días 4 y 5 de abril.