Rodrigo Mendoza, con el tiempo justo para el Sevilla-Elche

El Elche y Eder Sarabia estarán muy pendientes del partido que la Selección Española sub-21 disputa este martes en Kosovo. Rodrigo Mendoza será titular, al igual que en el encuentro ante Chipre disputado el pasado viernes en Los Pajaritos de Soria. El centrocampista murciano regresará este miércoles a España con el resto de la expedición, por lo que sólo podrá realizar una sesión de trabajo antes del choque en el Pizjuán. Los franjiverdes abren jornada este viernes frente al Sevilla.

Mendoza es una de las sensaciones del fútbol español en este inicio de curso. Ha deslumbrado ante Betis, Atlético de Madrid y Levante, por lo que David Gordo le reclutó para 'La Rojita'. Incluso se ejercitó hace una semana con la absoluta a las órdenes del seleccionador Luis de la Fuente. Ante Chipre cuajó una gran actuación, dejando claro que se encuentra en un gran momento de forma.

El murciano es un fijo ahora mismo en el esquema de Sarabia. Su presencia en el once en el Pizjuán es dudosa, puesto que el técnico del Elche se caracteriza por no forzar a sus futbolistas. Por ello, no es descabellado pensar que Mendoza comenzará el partido en Sevilla como suplente. Aunque no ha llegado un '10' para sustituir a Nico en el mercado veraniego, el vasco tiene alternativas: Martim Neto podría ocupar ese puesto, al igual que Ali Houary. El canterano también ha estado convocado con Marruecos sub-20.

En el horizonte del Elche está precisamente el Mundial sub-20 de Chile. Héctor Fort es un fijo en la selección de Paco Gallardo, mientras que Adam Boayar y Ali Houary apuntan a la lista definitiva del combinado marroquí. La incógnita es Rodrigo Mendoza, al que por edad le corresponde jugar con la sub-20. Sin embargo, ha cogido galones con 'La Rojita' y ya es pieza clave en el camino de la sub-21 hacia el Europeo de 2027.

Atado hasta 2028

El Elche logró blindar a Rodrigo Mendoza hasta 2028 tras una intensa negociación. El murciano acabó renovando y su cláusula de rescisión aumentó hasta los 20 millones de euros. Mendoza ha contado con el interés de grandes clubes, como el Real Madrid o el Como. El conjunto blanco ya seguía sus pasos desde el pasado mercado de invierno, donde estaba dispuesto a desembolsar 3 'kilos' por el centrocampista.

La renovación de Rodrigo Mendoza no garantiza que vaya a jugar en el Martínez Valero hasta 2028, pero sí es una baza para Christian Bragarnik a la hora de negociar con los clubes que pretendan a la 'joya' de la cantera franjiverde. El propietario del Elche sabe del talento del murciano y no regalará al futbolista. Ofertas no faltarán, pero el club ilicitano tiene la sartén por el mango.