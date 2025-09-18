Rodrigo Mendoza: "¿Sueño por cumplir? No hay nada que me haga más ilusión que triunfar en el Elche"

Rodrigo Mendoza está de moda. Convocado con la sub-21 para duelos oficiales ante Chipre y Kosovo, llegó a ejercitarse con 'La Roja' a las órdenes de Luis de la Fuente. Por si fuera poco, este miércoles recibía la llamada de España sub-20 para participar en el Mundial de Chile. Con solo 20 años, el centrocampista vive el mejor momento de su carrera y mira al futuro con ilusión.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Mendoza admite que le ha venido "todo de golpe" en las últimas semanas. Se ha convertido en pieza clave para Sarabia y se ha estrenado como goleador en Primera. "Mi entorno y yo estamos flipando con lo que está pasando, pero intento darle normalidad", asegura. El mediapunta admite que entrenar con la selección absoluta "fue un momento eufórico".

'Rodri' renovó hace unas semanas con el Elche. Su nuevo contrato le vincula con la entidad franjiverde hasta 2028, con un aumento considerable de su cláusula de rescisión. No le han faltado ofertas, con el Real Madrid o el Como al acecho, pero el Elche ha logrado blindarle. "Nunca me vi fuera del club y estuve centrado en el día a día", asevera Mendoza. Eso sí, reconoce que no se libró de las bromas de sus compañeros con la gran cantidad de rumores que hubo acerca de su futuro.

El futbolista internacional con las categorías inferiores de la Selección Española ha apostado por el Elche a pesar de las ofertas que ha tenido y, cuestionado por un sueño que le queda por cumplir, responde que "no hay nada que me haga más ilusión que triunfar aquí".

Para Mendoza no han sido fáciles las últimas dos temporadas. Tanto con Beccacece como con Sarabia acabó siendo suplente en los últimos meses, pasando prácticamente al ostracismo. Algo difícil de entender y que muchos achacaban a la falta de acuerdo para su renovación. El murciano le resta importancia y cree que "son cosas del fútbol" que se toma "como un reto" para mejorar. Respecto al año pasado, dice que "había dos jugadores en mi posición que se estaban saliendo".

Entre la afición franjiverde se ve a 'Rodri' como el recambio de Nico. El centrocampista se ha echado el equipo a la espalda y está sorprendiendo en el panorama nacional. Aún así, afirma que "cada jugador es diferente".

Preguntado por el gran inicio de Liga del Elche, Mendoza avisa de que "hay que tener los pies en la tierra" y alerta de que "vendrán rachas malas porque esto es muy largo". Por último, se deshace en elogios hacia Sarabia: "Es crucial por la confianza que me ha dado".