Rodrigo Mendoza renovará con el Elche hasta 2028

El Elche hará oficial en breve la renovación de Rodrigo Mendoza hasta 2028. La entidad franjiverde se asegura así la continuidad de una de sus mayores promesas para las próximas temporadas. El murciano finalizaba contrato en 2026 y era un tema que preocupaba en la planta noble del Martínez Valero.

El canterano del Elche ha sido un futbolista muy seguido por varios equipos europeos en los últimos mercados de fichajes. El Real Madrid llegó incluso a ofrecer alrededor de tres millones de euros por él en enero. El Como también ha preguntado por el centrocampista.

Durante la última campaña en Segunda División, el mediocentro de 20 años tuvo un reparto irregular de minutos: enlazó varios partidos a gran nivel, ante rivales como Las Palmas, Zaragoza, Burgos o Tenerife, y otros en los que apenas tuvo presencia. De hecho, su último encuentro fue contra el Eldense en el Martínez Valero, el pasado 22 de marzo.

Mendoza ha comenzado la temporada como titular en el enfrentamiento ante el Real Betis, que terminó en empate gracias al gol de Germán Valera. El canterano participó en la jugada del tanto franjiverde.

Con esta renovación, el Elche blinda a una de las mayores promesas del fútbol español. Pese a su juventud, Mendoza ya suma más de cincuenta partidos con el primer equipo y ha sido convocado con las categorías inferiores de la Selección Española.