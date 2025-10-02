Rodrigo Mendoza, un fijo en España sub-20: 'La Rojita' no puede fallar ante Brasil

Rodrigo Mendoza sigue en el Mundial de Chile con la Selección Española sub-20 que dirige Paco Gallardo. El centrocampista del Elche es un fijo en 'La Rojita' y ha completado los dos encuentros disputados hasta la fecha: la derrota ante Marruecos y el empate frente a México. España está obligada a ganar a Brasil este domingo si quiere avanzar hasta octavos de final.

Ahora mismo 'La Rojita' cierra su grupo. Marruecos está ya clasificada. Los dos primeros de cada grupo pasan a octavos de final, una ronda a la que también accederán los cuatro mejores terceros. Por tanto, a España solo le vale ganar a Brasil. Si además México no vence a Marruecos, los de Paco Gallardo se asegurarían el pase.

La otra vía de avanzar como uno de los cuatro mejores terceros también está presente. En el caso de ganar a Brasil, habría muchas opciones de estar en octavos aunque México venciese su partido. A priori, luego habría un cruce más complejo siendo tercero. Tendría como rival a un primero de otro grupo.

Rodrigo Mendoza ya se ha perdido los partidos de Liga ante Osasuna y Celta. Tampoco estará presente este domingo en Mendizorroza. Su participación ante el Athletic, en la novena jornada, ya dependerá de si España llega a las fases finales del Mundial de Chile.

Hasta el momento, el buen hacer del cuadro de Sarabia está evitando que la baja de Mendoza se note. Ante Osasuna, en un once plagado de rotaciones, se rascó un punto en El Sadar. Frente al Celta, en una gran actuación coral del equipo ilicitano, se consiguió un merecido triunfo.