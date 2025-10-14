Rodrigo Mendoza ya está en Elche a las órdenes de Sarabia

Rodrigo Mendoza está de vuelta. El murciano ha reaparecido este martes en el Diego Quiles en la sesión matinal del Elche. El canterano franjiverde regresa tras su periplo en el Mundial de Chile con España sub-20, donde el combinado nacional que dirige Paco Gallardo fue apeado en cuartos de final por Colombia.

La expedición llegó ayer a Madrid y los jugadores pusieron rumbo a sus respectivos clubes. Sarabia valorará el estado físico de Mendoza, fijo con 'La Rojita' que ha disputado los cinco partidos de España en Chile. Estará en la convocatoria ante el Athletic e incluso podría ser titular, ya que aún restan cinco días por delante.

'Rodri' se ha perdido los últimos tres partidos de Liga del Elche: Osasuna, Celta de Vigo y Alavés. El mediapunta ha brillado en Chile, sobre todo con la asistencia a Pablo García en octavos de final contra Ucrania. Mendoza empieza a estar en la agenda de los principales clubes de Europa dada su juventud y el rendimiento que está ofreciendo en su estreno en la élite.

De cara al partido ante el cuadro vasco, Sarabia recuperará a los laterales Héctor Fort y Adrià Pedrosa, mientras que todo apunta a que Diang causará baja. Sufrió una lesión muscular ante el Alavés y, aunque no se precisó tiempo de baja, lo normal es que esté un par de semanas alejado de los terrenos de juego. Affengruber, por sanción, tampoco estará disponible.

Este domingo podría servir para que Yago de Santiago vuelva, por fin, a disfrutar de minutos. Tras la grave lesión de rodilla que sufrió en enero y su posterior operación, regresó a una convocatoria en Mendizorroza ocho meses después.