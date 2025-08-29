Rodrigo Mendoza, citado con la Selección Española Sub-21

Rodrigo Mendoza, uno de los canteranos con más proyección del Elche Club de Fútbol, ha recibido su primera llamada con la Selección Española Sub-21. El jugador murciano, de 20 años, formará parte de la lista de David Gordo para la concentración que se llevará a cabo del 1 al 9 de septiembre, dentro de la fase de clasificación para el Europeo de 2027, que se disputará en Serbia y Albania.

Mendoza, que esta temporada ha renovado hasta junio de 2028, apunta a tener más continuidad en las rotaciones de Eder Sarabia tras un curso anterior marcado por la irregularidad en los minutos. Su talento ya ha despertado el interés de varios equipos españoles y europeos, incluido el Real Madrid.

España ha quedado encuadrada en el Grupo A junto a Chipre, Finlandia, Kosovo, Rumanía y San Marino. El estreno será el viernes 5 de septiembre ante Chipre en Los Pajaritos (Soria), a las 20:00 horas. El segundo encuentro llegará el martes 9 de septiembre frente a Kosovo, a las 19:00 horas en el estadio Fadil Vokrri de Pristina.

En la lista de centrocampistas, Mendoza compartirá convocatoria con Peio Canales, Chema Andrés, el exfranjiverde Gerard Hernández y Fer López.