El riesgo de lluvia se queda hasta el miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Las nubes cubren el cielo de Elche (imagen de archivo).


Por delante tenemos un primer día de la semana con aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 11:59 horas por posibilidad de chubascos, ocasionalmente tormentosos. Ese riesgo se extiende hasta primeras horas de la tarde.

La de este lunes va a ser una jornada con cielo variable, viento flojo y con temperaturas similares a las de ayer domingo, con lo que las máximas van a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 16 grados centígrados.

La semana comienza con la previsión de que la inestabilidad meteorológica, el riesgo de lluvia, se mantenga durante los próximos días, al menos hasta el miércoles inclusive.

A partir del jueves, en principio, volverá el sol.

De momento, este lunes, mañana y pasado, habrá que tener el paraguas a mano, por si acaso.

Lluvia durante la madrugada

Durante la pasada madrugada, en Elche destaca los 33 litros de lluvia por metro cuadrado recogidos en la estación de Matola integrada en la red meteorológica de ‘Tiempo Elche’, al tiempo que en Crevillent se han recogido unos 30 litros por metro cuadrado, según los datos acreditados por la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

