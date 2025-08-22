Riegos de Levante de Elche retoma el proyecto de modernización de su red de regadío

La Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierdo han retomado la modernización del sistema de riego por goteo y localizado en los sectores del 1 al 10 de la zona regable de El Tercero de Levante.

Se ha proyectado actuar sobre una superficie de 1.200 hectáreas desde el inicio del tercer canal de Levante hasta Alzabares Alto.

Una vez finalizada, la actuación va a posibilitar un ahorro en el consumo de agua de un 31 %, que se destinará a mejoras en la dotación de los cultivos y en la mejor calidad del uso del agua procedente del embalse de Crevillent con conductividades muy bajas respecto al uso del agua de río y de azarbes.

La obra consta de una conducción de transporte que suministrará en presión el servicio de agua a la demanda desde el embalse de Crevillent, además de abastecer los sectores 1 al 5 del Canal de Levante y liberar a corto plazo su actual conducción que permitirá integrar en la Comunidad General las aguas procedentes del tratamiento terciario de la estación depuradora de Rincón de León.

El presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, y el concejal de Aguas en el Ayuntamiento de Elche, Juan de Dios Navarro, han visitado la zona en la que se están ejecutando los trabajo.