‘La revolución de los pequeños gestos’, la campaña del Consorcio Baix Vinalopó centrada en la fracción de orgánica

‘La revolución de los pequeños gestos’. Este es el título de la campaña de sensibilización que acaba de lanzar el Consorcio Baix Vinalopó y que va a llegar a la decena de municipios de las comarcas del Baix y Medio Vinalopó que lo integran.

La iniciativa ha sido presentada este jueves en Crevillent en un acto celebrado en la plaza de la Constitución en el que han estado presentes Magdalena Martínez, presidenta de la entidad promotora de la campaña, y Lourdes Aznar, alcaldesa crevillentina.

La acción persigue conciencias a los ciudadanos y las ciudadanas en torno al reciclaje correcto de los residuos, incidiendo en los que se depositan en el conocido como contenedor marrón (el de orgánica), que es una fracción de residuos que representa alrededor del 40 % de la bolsa de basura media.

Magdalena Martínez ha destacado que “queremos seguir trabajando en aumentar el uso del contenedor marrón, que es uno de los más importantes porque nos permite dar una segunda vida a los restos de comida y pequeños restos vegetales”.

Además, Martínez ha incidido que con la campaña de sensibilización promovida se va a recordar que los residuos orgánicos tienen un ciclo de vida circular y, con ello, si se separan correctamente en el contenedor marrón, se compostan en la planta de residuos sólidos urbanos de Els Cremats del Consorcio Baix Vinalopó y vuelven a la tierra como un abono natural que mejora la calidad de los cultivos.

La campaña ‘La revolución de los pequeños gestos’, que cuenta con financiación de la Generalitat Valenciana, incluye acciones en los medios de comunicación locales y comarcales, soportes publicitarios como MUPIs, pantallas digitales y vallas; y acciones de educación ambiental a modo de charlas en los diez municipios que forman el Consorcio Baix Vinalopó.