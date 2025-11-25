‘ReVest UMH’, la iniciativa de alumnos del Grado de Moda la universidad de Elche para impulsar la moda circular

Estudiantes de segundo curso del Grado en Gestión, Tecnología y Moda de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han organizado para este miércoles un mercado de segunda mano de ropa y accesorios. Se trata de una iniciativa que busca impulsar la moda circular y combatir el consumismo en la semana del 'black friday'.

Bajo la denominación de ‘ReVest UMH’. Mañana miércoles, en el campus universitario de Elche, el mercadillo quedará instalado en horario de mañana en el edificio Arenales y por la tarde en el edificio Altabix.

El viernes ese mercadillo solidario estará emplazado en el edificio Rectorado y Consejo Social.

El proyecto forma parte de la práctica de la asignatura Transformación Digital y Sostenibilidad y los beneficios que se obtengan se destinarán íntegramente a una asociación sin ánimo de lucro elegida por el propio estudiantado.

La ropa y accesorios que se va a ofrecer en el mercadillo se ha recogido en las últimas semanas a través de distintos contenedores instalados en distintos puntos de los edificios Arenals, Altabix, Rectorado y Consejo Social y La Galia.

La iniciativa surge con la vocación de consolidarse como una acción que se celebra cada año tratando de convertirse en una herramienta efectiva y visible de la UMH de Elche en la lucha contra el consumismo y por la promoción de hábitos de moda más responsables y sostenibles.