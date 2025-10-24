La reurbanización junto a la iglesia de Santa Ana de Elda saca a la luz restos del antiguo templo y del acceso a un refugio de la Guerra Civil

Las obras de reurbanización del entorno de la iglesia de Santa Ana de Elda han sacado a la luz restos de parte de las dependencias del antiguo templo de la ciudad y de la tercera boca de un refugio de la Guerra Civil.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha resaltado este viernes que el ayuntamiento va a buscar "la fórmula para poner en valor" estos vestigios "para que la gente, cuando venga a pasear, sea capaz de identificarlos sobre el pavimento y conocer su legado".

Esas obras de reurbanización, que comenzaron a finales de agosto, "avanzan a buen ritmo y según los plazos marcados", según ha subrayado el consistorio en un comunicado tras la visita a las actuaciones del primer edil, a quien han acompañado el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y el ingeniero municipal Marc Pastor.

Los trabajos, incluidos en el plan 'Elda parte de ti', forman parte de una de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística y cuentan con una financiación de 1,2 millones de euros de fondos europeos, con el objetivo de "mejorar la movilidad, avanzar en la humanización del espacio público y consolidar y poner en valor" el casco histórico y el centro de la ciudad como zona de bajas emisiones.

Alfaro ha explicado que "estas obras, que se extienden por un área de 3.500 metros cuadrados y están siendo realizadas por la empresa Pavasal, siguen la línea marcada" por su equipo de gobierno "para la recuperación y puesta en valor" del casco histórico.

"Con estos trabajos se consigue avanzar en el desarrollo del modelo de ciudad que perseguimos, mejorando la accesibilidad y la humanización de aquellos espacios públicos que forman parte del corazón de nuestra ciudad, pues desde aquí partió Elda y fue creciendo poco a poco hasta convertirse en la ciudad que es hoy en día", ha añadido.