El repintado de la señalización horizontal llega en Elche al barrio Los Palmerales y la pedanía de Las Bayas

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado este marte la ejecución a lo largo de las próximas semanas del repintado del conjunto de la señalización horizontal tanto del barrio Los Palmerales como de la pedanía de Las Bayas.

En el mes de enero, ya en el año 2026, se llevarán cabo trabajos de esas mismas características en la zona de las avenidas de la Libertad y de la Universidad, así como en áreas del barrio de Carrús.

También se va a proceder al pintado de nuevos aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida.

“Es un compromiso de este gobierno municipal trabajar en el mantenimiento y mejora de la vía pública, algo que hemos demostrado desde el inicio de esta legislatura, pero ante todo apostamos por la seguridad de los ilicitanos, esa es nuestra prioridad”, ha subrayado Claudio Guilabert, el concejal de Espacios Públicos, que es el departamento municipal que impulsa esos trabajos.

Las tareas de repintado de la señalización horizontal en el casco urbano y las pedanías del municipio ilicitano se ejecutan al paraguas de un contrato de 350.000 euros, que incluye los servicios de mantenimiento, reposición y colocación de nueva señalización vial en el término municipal.