La renovación de la tarjeta del Bus Lliure para estudiantes de Elche pasa a ser automática

La tarjeta del Bus Lliure que otorga la gratuidad del transporte en autobús urbano a los estudiantes menores de 26 años de edad de Elche se va a renovar automáticamente a partir de ahora.

Eso va a ocurrir ya de cara a 2026 de modo que los estudiantes que este año tengan en vigor esa tarjeta no tendrán que hacer nada para disfrutar de la misma el próximo año dado que la renovación va a ser automática.

Así lo ha anunciado este miércoles Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha explicado que la Junta de Gobierno Local que se va a celebrar este jueves va a aprobar esa situación.

“Ningún ilicitano que disponga de la tarjeta Bus Lliure tendrá que renovar la tramitación, si no que se realizará de manera automática, en caso de que continúen las condiciones del curso anterior”, ha señalado el primer ilicitano que ha defendido que “se trata de simplificar al máximo los trámites administrativos y eliminar burocracia, a la vez que apostar en una movilidad accesible para todos”.

Para acceder a la tarjeta de Bus Lliure se ha de cumplir requisitos como estar empadronados en el término municipal de Elche, tener una edad de hasta 26 años y ser estudiante.