Renfe prepara dos trenes de Cercanías para asistir a la Nit de l’Albà en Elche

El servicio se reforzará los días 14 y 15 de agosto con cinco trenes que saldrán de la terminal de Alicante e irán a Murcia pasando por el municipio ilicitano

Cristina Galipienso

Elche |

Estación de RENFE Elx/Parc
Estación de RENFE Elx/Parc | Onda Cero Elche

Renfe ha programado dos trenes especiales nocturnos para asistir a la Nit de l’Albà durante la noche del 13 y 14 de agosto. Concretamente, uno que saldrá de la terminal de Alicante a las 00:40 horas y llegará a Elx Parc a la 01:10 h, mientras que el otro saldrá de Elx Parc a la 01:25 h y llegará a Alacant Terminal a la 01:54 horas.

Otro cambio que han preparado será que los días 14 y 15 de agosto tienen previsto reforzar el servicio de cinco trenes con salida de la terminal de Alicante y destino Murcia del Carmen. Estos trenes pasarán por Elche y circularán al doble de su capacidad habitual. Además, el día 15 de agosto otro tren hará el primer servicio desde Murcia con paso por Elche y llegada a Alacant Terminal a las 07:18 horas.

La programación de estos horarios o trenes extra es esencial para que todos los interesados en ver las fiestas ilicitanas puedan acudir a ellas de forma segura, sin los pormenores de tener que buscar aparcamiento y coger el coche a altas horas de la noche. Ya que es una opción más económica y la misma parada, Elx Parc, te deja muy cerca del centro de la ciudad.

La empresa Renfe, un año más, se implica en el refuerzo de estos servicios para que los visitantes puedan disfrutar del ocio que estas fiestas patronales ofrecen.

