La reina Sofia inaugura el lunes en Elche el congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas

Elche va a recibir este próximo lunes, día 15 de septiembre, a la reina doña Sofía, que por la mañana va a inaugurar en el Gran Teatro el Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas, que se va a celebrar en la ciudad entre esa jornada y el miércoles.

Por la tarde, la reina Sofía asistirá en la basílica de Santa María un concierto de la Capella y Escolanía del Misteri, organizado expresamente con motivo del congreso.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha emitido este jueves un Bando en el que anima a la ciudadanía a engalanar los balcones de las viviendas con la bandera de España y a tributar a la reina Sofía una “calurosa” acogida a su llegada a la ciudad.

El congreso internacional está organizado por la Fundación Reina Sofía y el Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (CIEN). Cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Neurología.

Cuarta visita de la reina Sofía a Elche

La bienvenida al evento se va a producir en una dotación cultural como el Gran Teatro que la reina Sofia conoce puesto que la inauguró ella hace casi 29 años, concretamente el 8 de octubre de 1996.

Va a ser la cuarta vez que la reina Sofía visita Elche. Además de para la inauguración del actual Gran Teatro, realizó otra visita en 1985 y en 1994 también viajó a la ciudad acompañando en esa cita al rey emérito Juan Carlos I.