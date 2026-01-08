La reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico de Elche comenzará tras la Semana Santa

El alcalde, Pablo Ruz, junto al concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha presentado el proyecto de reforma y reurbanización de la Plaza del Congreso Eucarístico y su entorno que ya ha salido a licitación por 2,9 millones de euros, un plazo de ejecución de 10 meses, y cuya puesta en marcha está previsto que comience tras la Semana Santa.

La actuación abarca una superficie total de 5.308 metros cuadrados e incluye la reurbanización de la propia Plaza del Congreso Eucarístico, la Plaza del Palau y las calles adyacentes. Un entorno de intervención que está protegido como Bien de Interés Cultural.

El objetivo principal es mejorar la accesibilidad, el estado del pavimento y la calidad urbana del emblemático espacio con la eliminación del levantamiento existente en la plaza con un sistema de pendientes que “eliminará obstáculos y por lo tanto posibles caídas y logrará mayor continuidad y homogeneidad” ha apuntado el alcalde que además, ha asegurado que permitirá generar más sombras con el plantado de nuevos árboles, con especial atención en no interferir visualmente con la Basílica de Santa María y que ayuden a paliar las altas temperaturas en los meses de verano.

Desde el punto de vista estético, el proyecto contempla la instalación de una fuente de lámina de agua frente a la Puerta del Órgano de la basílica, con las dimensiones del cielo del Misteri d’Elx, “una fuente prácticamente quieta que va a permitir que se refleje el cielo en ella emulando lo que todos los años celebramos en el interior de Santa María, La Festa”.

Por su parte, el arquitecto encargado del proyecto y la dirección de obra, Pepe Amorós, de ARN Arquitectura, ha explicado que el proyecto refuerza el papel de la plaza como espacio de estancia, escenario de actos institucionales y zona peatonal en el centro histórico.

En este sentido, está previsto que se introduzca una nueva pavimentación diferenciada que combine distintas piedras calizas con criterios históricos y funcionales. Además, se renovará completamente el mobiliario urbano y se integrará como elemento funcional en el espacio; se modernizará la iluminación con la instalación de nuevas farolas y se incorporará iluminación escénica LED integrada en bancos y elementos urbanos para realzar el espacio nocturno.