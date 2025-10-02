ReCoVa sobre el centro de la tercera edad de Altabix de Elche: “Los residentes han pasado un verano horrible”

La Asociación de Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) ha vuelto a denunciar públicamente este jueves deficiencias de funcionamiento y mantenimiento en la residencia pública de la tercera edad de Elche, que depende de la Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, que está en el barrio de Altabix.

La entidad ha asegurado que los residentes del centro “han pasado un verano horrible”, careciendo de los especialistas en enfermería y auxiliares que son necesarios para atender a los usuarios del centro con una “mínima dignidad”.

Además, desde la ReCoVa se ha incidido en que se continúan registrando “errores reiterados” en la administración de la medicación; problemas de “falta de higiene”; “carencias en la alimentación” de los residentes; y falta de mantenimiento de las instalaciones.

Asimismo, mediante un comunicado, la entidad ha denunciado que este verano “un residente accedió a la azotea” del centro de la tercera edad “porque se dejaron la puerta de salida a la misma abierta y si no llega a ser por un ciudadano que pasaba” por la calle en ese momento “podría haberse precipitado desde esa altura y perder la vida”.

Desde ReCoVa se ha lamentado que el centro la está gestionando una empresa bajo una concesión administrativa que está expirada desde el último trimestre del año 2022.

La asociación también ha acusado al director de la residencia de la tercera edad de Altabix de no estar “a la altura del cargo” y como muestra “la falta de diligencia” que le atribuye ha señalado “que lleva meses cubriendo su moto” particular “que aparca dentro del centro, con una sábana de Generalitat”.