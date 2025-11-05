ReCoVa advierte que se está licitando la gestión de las residencias de la tercera edad de la Comunitat con carencias

La Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) ha advertido este miércoles que los pliegos de condiciones con los que la Generalitat Valenciana está licitando las concesiones administrativas de la gestión de las residencias públicas de la tercer edad de la Comunitat Valenciana no contemplan la disposición de servicio de enfermería en horario nocturno y, en virtud de lo estipulado en los requerimientos solicitados a las empresas licitadoras, “faltarán auxiliares para poder organizar las residencias en módulos de 25 usuarios”.

Esther Pascual, presidenta de ReCova, ha incidido en que las personas mayores “no son una prioridad” ni para el PP ni para Vox, formaciones de las que ha lamentado que esté “poniéndose medallas” con la licitación de la gestión de los centros de mayores cuando en muchos casos, como sucede con la residencia de Altabix d Elche, la concesión administrativa de gestión lleva tres años caducada y las dos formaciones políticas citadas comparten gobierno y apoyo al mismo desde hace dos años y medio.

Ademas, ReCova ha criticado que hay nueve residencias y tres centros de día pendientes de licitación. Se trata de Gran Vía, Segorbe, Benaguacil, Buñol, Chelva, Chiva, Manises, Torrente, Tuéjar, Elda, Ibi y La Alcudia.

“Nosostros no estamos contentos”, ha dicho Ester Pascual que ha añadido que “mucha gente ha sufrido este tiempo la falta de cuidados dignos ym por ejemplo en el centro de Elche, hay residentes que han llegado a gritar que preferían fallecer a vivir en las condiciones de maltrato institucional que han sufrido ya que han pasado frío, han comido mal, no han recibido la atención sanitaria a la que tenían derecho y así un largo etcétera”.

A juicio de ReCoVa, en los dos años y medio de gobierno en la Generalitat del PP (primero con Vox en el ejecutivo y ahora con el apoyo de esta formación política desde fuera) “lo único que han hecho es retroceder los derechos de los mayores”.