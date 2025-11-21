Raúl Asencio celebra desde Aspe la Navidad 2025 con un panettone de cacao de Perú y Herbero Mas d'Andia

¡Delicioso! Así es y está el nuevo panettone especial elaborado para la Navidad de 2025 por el pastelero Raúl Asencio, de Aspe. Fue presentado por el propio autor en la noche de este pasado jueves en el Teatro Wagner de Aspe, cuyo aforo estuvo abarrotado de asistentes.

Raúl Asencio durante la presentación panettone especial elaborado para la Navidad de 2025. | Onda Cero Elche

El nuevo producto, del que se va a lanzar una edición limitada de 1.000 unidades, es un panettone de cacao de Perú y Herbero Mas d'Andia de la sierra de Mariola.

Para su elaboración, Raúl Asencio ha seleccionado cuidadosamente habas de cacao que posteriormente tosta y tritura para incorporar al producto final en el que también son protagonistas nibs (los pequeños trozos crujientes resultantes) que han sido macerados durante dos semanas en Herbero Mas d'Andia de Destilerias Salas de Monforte del Cid y un licor elaborado con plantas aromáticas autóctonas que crecen en la sierra de Mariola.

De los citados nibs se extrae una pasta de cacao que se endulza con azúcar de caña para obtener un chocolate en cuyos aromas sobresalen la manzanilla, el poleo, la salvia, el rabogato, el cantueso y el anís.

Ese chocolate se añade a la masa, que ha sido elaborada con masa madre de cultivo biológico y de larga fermentación.

Asistieron al acto de presentación del nuevo panettone tanto empresarios de la localidad y representantes de la sociedad aspense como Antonio Puerto, alcalde de Aspe, y varios concejales, entre ellos Rosa Ruiz, edil de Turismo y Fiestas.

El panettone de cacao de Perú y Herbero Mas d'Andia se puede comprar desde este viernes.