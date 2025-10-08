Rafa Mir, procesado por un delito de agresión sexual

El futbolista del Elche Rafa Mir ha sido procesado finalmente por los presuntos delitos de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. El delantero franjiverde tendrá que prestar declaración judicial este próximo lunes, día 13 de octubre, si bien, a petición de sus abogados, lo hará por medios telemáticos, sin acudir al juzgado.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes judiciales que han añadido que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa “existen indicios y no meras sospechas” que apuntan a que Rafa Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas a las que él y un amigo suyo, también procesado, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

La causa se dirime en los juzgados de Lliria de donde procede el procesamiento formal por parte de la juez titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia.

Los hechos se remontan a la madrugada del 1 de septiembre del pasado año. Tuvieron lugar en el domicilio del ahora jugador del Elche CF, en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

La juez ha requerido a Rafa Mir que preste una fianza de 12.500 euros y a su amigo para que lo haga en la cuantía de 5.000 euros a fin de asegurar sus respectivas responsabilidades civiles en caso de que resultaran condenados.

Respecto al amigo del futbolista franjiverde, la juez aprecia indicios de comisión de un presunto delito de agresión sexual sin acceso carnal y de otro leve de lesiones, respecto a una segunda chica, hechos ocurridos también en la piscina de la casa de Rafa Mir.

En el caso del amigo de Mir, también ha sido cita el lunes para prestar declaración en los juzgados.