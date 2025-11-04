Mir y Silva: la dupla más goleadora del Elche en Primera en los últimos sesenta años

Rafa Mir anotó en Montjuic ante el Barça e igualó a André Silva en la lista de máximos goleadores del Elche. El '10' y el '9' suman cuatro tantos cada uno después de once jornadas. Son grandes cifras hasta el momento para una pareja de delanteros que llegó a Elche horas antes del estreno liguero. Falta por abrir la lata el hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez.

El especialista en datos y estadísticas deportivas Fran Martínez informaba que el Elche no tenía una pareja de delanteros tan goleadora a estas alturas de competición desde la temporada 1962-1963. Es decir, hace más de seis décadas. Aquel curso, tras once jornadas, Romero y Pauet sumaban cinco dianas cada uno.

Pauet le había marcado a Mallorca, Athletic, Málaga (2) y Valladolid. Acabó la Liga con 'solo' cinco goles tras perder protagonismo con el paso de las jornadas. Juan Ángel Romero finalizó esa temporada con trece tantos. El Elche acabó esa campaña en octava posición en Primera División.

El cuadro ilicitano no se ha caracterizado por tener delanteros goleadores en los últimos años. En su última experiencia en Primera, en la 22-23, Boyé fue el 'pichichi' franjiverde con siete dianas. Pere Milla hizo seis, mientras que Eze Ponce y Tete Morente anotaron tres goles cada uno.

En la 21-22, Pere Milla y Lucas Boyé fueron también los máximos artilleros de la plantilla con ocho y siete goles respectivamente. Y en la 20-21, la temporada de la agónica permanencia gracias al triunfo ante el Athletic y el 'petardazo' del Huesca, Boyé fue otra vez el 'pichichi' con siete goles.

Todo hace indicar que Rafa Mir y André Silva podrían alcanzar el doble dígito en la cifra de goles. No se ha alcanzado ni el primer tercio de Liga y ya están en cuatro dianas cada uno. Falta el estreno de Álvaro Rodríguez y que la segunda línea ayude a incrementar la cifra. De momento, 'solo' Rodri Mendoza y Germán Valera han visto portería. También John y Pedrosa han abierto la lata.