TERTULIA

Radiografía de la infancia en Elche: dificultades para la conciliación familiar, mas recursos en salud mental y pobreza cero

Héctor Díez, (PSOE), Aurora Rodil, (VOX), Esther Díez, (Compromís), Francisco Javier García Mora, (PP) y el profesor José Ruíz analizan los resultados del estudio elaborado por la UMH para el Ayuntamiento de Elche

Mayte Vilaseca

Elche |

El estudio Mira Infancia que esta semana se ha presentado formalmente es el eje central de la Tertulia de este jueves en 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó', con los representantes de los cuatro partidos políticos con representación municipal en Elche y el profesor de economía José Ruiz. Encargado por la concejalía de Familia, Infancia y Mayores y elaborado por la UMH, este informe ha encuestado a 500 familias de distintas zonas del municipio y entre otras cuestiones habla claro sobre la principal preocupación: los problemas para conciliar la vida profesional y la familiar.

