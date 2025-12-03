Quintanar del Rey-Elche: Dituro será titular y Sarabia sacará un once "de total garantías"

El Elche no quiere sustos en Quintanar del Rey. Inmerso en una racha de siete jornadas sin ganar en Liga, el equipo franjiverde se toma muy en serio la Copa para coger sensaciones de cara a la trascendental cita liguera del domingo ante el Girona de Míchel. Sarabia avanzó que sacará "un once de total garantías" en San Marcos.

El césped artificial y la ilusión por medirse a un Primera serán las principales bazas del conjunto conquense. El Quintanar del Rey milita en Segunda RFEF y comparte grupo con el Ilicitano. De hecho, empataron hace unas semanas en San Marcos. Los manchegos se sitúan en la parte baja de la tabla, aunque llegan en su mejor momento de la temporada a la cita contra el Elche.

Eder Sarabia 'cuidará' a los futbolistas con más carga de minutos. Se prevé que haya descanso para jugadores como Aleix Febas, David Affengruber, Germán Valera o Álvaro Núñez. El técnico vasco confirmó la titularidad de Dituro en portería, por lo que Iturbe tendrá que seguir esperando.

Los franjiverdes se deshicieron sin problemas de Los Garres, de Preferente, en la primera ronda copera. El Quintanar del Rey 'se cargó' al Ibiza, de Primera RFEF, en la tanda de penaltis. El Elche no pone como excusa ni el césped artificial ni el partido del domingo ante el Girona. De hecho, Sarabia dijo que solo piensa en el choque de Copa.

El municipio de Quintanar del Rey vivirá un gran ambiente con al visita de un Primera y se agarran al calor de su parroquia para intentar la machada. El Elche tratará de rebajar la ilusión del rival para solventar la papeleta y meterse en dieciseisavos de final.