‘Que no te tiren’, la página web de Compromís para denunciar pisos turísticos irregulares

Compromís ha anunciado este jueves en Elche una página web denominada ‘Que no te tiren’, que se impulsa como una herramienta para que los ciudadanos puedan denunciar pisos turísticos en situación irregular, de manera anónima.

A juicio de Compromís, la iniciativa tiene la vocación de contribuir al diagnóstico de un problema que, insiste la formación política, “eleva los precios del alquiler y de compra”.

La formación política ha asegurado que en Elche hay unos 900 apartamentos turísticos legales y ha añadido que de lo que no se dispone es del dato de los que están en situación de irregularidad. Por ello, ha dicho, la web promovida dará luz a la situación real de esa problemática.

Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, ha asegurado que, entre los años 2023 y 2024, el porcentaje de desahucios se incrementó en Elche “en un 7,3 %”, que es una situación, ha añadido, que apunta a que “lejos de solucionarse el problema, estamos ante una necesidad de respuestas urgentes”.

Por su parte, Esther Díez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, ha señalado que “el principal problema de acceso a la vivienda es que los precios se han duplicado en los últimos años, un fenómeno que afecta directamente al bienestar de la ciudadanía y que tiene que estar en la agenda política para poder garantizar este derecho básico y constitucional”.

La edil ilicitana de la coalición política ha apuntado que “los datos del último informe del Banco de España que sitúan al municipio con el mayor porcentaje de pisos turísticos en la zona periférica, la costa, siendo el 70% de la oferta apartamentos turísticos con las consecuencias que eso conlleva de “elevar y tensionar los precios”.