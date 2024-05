Lo que queda del camino

Se acerca el verano y hay que elegir muy bien a los compa√Īeros de viaje, de cualquier tipo de viaje. Ya sabes, para evitar a ese tipo de personas que s√≥lo quieren saber, como los ni√Īos, cu√°ndo llegamos. O peor, los que s√≥lo te hablan para decirte que te has equivocado y que ellos conoc√≠an un atajo. Por supuesto no lo dijeron en su momento, se esperaron para confirmar que t√ļ (y no ellos) te hab√≠as equivocado. El caso es que con todos tienes que viajar alguna vez, aunque s√≥lo sea para tener claro a qui√©n no quieres volver a tener de compa√Īero.

El viaje del Elche se acab√≥ la jornada pasada, pero como con todos los viajes, hay mucho con lo que me quedo. Incluso con lo malo, porque lo que no te mata no te hace m√°s fuerte, pero te hace m√°s t√ļ, como dice el periodista Sergio V√°zquez Jodar. Me quedo con tantas cosas que aqu√≠ no caben ni la mitad, pero a bote pronto, me acordar√© siempre de algunas que, o bien me hicieron muy feliz, o me hicieron ser m√°s yo mismo.

El presagio

Escuchar en verano desde Nueva York c√≥mo el Racing Club de Ferrol nos recordaba desde bien pronto qu√© es la Segunda. Como si se nos hubiera olvidado alguna vez. Amarraditos atr√°s, un golito y a casa. Todo un presagio de lo que ven√≠a el resto del a√Īo. Y con Lucas Boy√©.

Sergio León

El 4 de 6 puntos con su aparici√≥n y primeros goles. Y pensar que segundas partes podr√≠an ser buenas, que nos pasar√≠a igual que con √Āngel Rodr√≠guez. Pero ni Sergio Le√≥n es √Āngel Rodr√≠guez ni el Elche ten√≠a un Plan B de juego para este Sergio Le√≥n. Era el todo o nada sobre una idea de juego determinada, una idea en la que este jugador no cab√≠a.

El crecimiento

Esto parece que carbura. La idea empieza a coger forma. Carreira tapando todo, Tete Morente tomando buenas decisiones, Nico Castro con pases que s√≥lo ves en Primera, Mario Gaspar como Pedro por su casa por todo el campo, y el bal√≥n circulando cada vez m√°s r√°pido, casi tan r√°pido como Nico Fern√°ndez Mercau. ¬ŅC√≥mo podr√≠an parar todo esto los rivales? Spoiler: al final pudieron.

El semi ascenso de Garcés

Historia del f√ļtbol espa√Īol. ¬ŅCu√°ntas veces un entrenador ha dicho que si no ganaban un partido se iba? Ese partido iba a ser Andorra, pero ese gol de un chico que tiene de todo menos suerte s√≥lo pod√≠a significar una cosa: ascenso.

La lesión

Con may√ļsculas. Oscar Plano, ese jugador tan inc√≥modo de ver que siempre quisiste que jugase en tu equipo, se lesiona de gravedad contra Mirand√©s. Y lo hizo buscando lo que el equipo busc√≥ todo el a√Īo, y √©l ya hab√≠a encontrado, el gol.

El viaje

Hubo muchos para mucha gente. El mío fue el viaje de ida y vuelta a Vila-real con mi padre. 600 kilómetros en un día. Gol del Burgos en Eibar a la altura de Villena. Estamos en ascenso directo.

La racha

Esa rachita que presuntamente había dado para construir un bloque que podía con todos. Y de hecho, antes incluso de 'la racha', nunca vi a equipos como Levante o Eibar tan perdidos en nuestro estadio, tan desquiciados y tan a la deriva. Pero no teníamos gol y, al final, todos los equipos se dieron cuenta, por lo que no tenían más que jugar a que fuéramos nosotros los que acabasen desquiciados y perdidos. Oviedo, Huesca, Eldense y muchos otros se dieron cuenta.

Los palos

El de Santander, el de Amorebieta, el de Miranda‚Ķ y sobre todo el palo de fallar una tras otra, durante dos tercios de la liga. Sumando las ocasiones creadas en los dos ascensos con Pacheta y Escrib√° no llegamos a tantas ocasiones como las que hemos hecho este a√Īo. El dato me lo acabo de inventar, pero estoy seguro de que es cierto, o merece serlo.

Orriols

No es casualidad que Orriols sea tan parecido a horror. Oír por la radio desde Navarra cómo nos remontaban un 0-2 en Valencia, fallando incluso el 2-3 en la jugada anterior. Y saber al instante, o al menos intuir, que ahí se había roto algo importante. Vaya si se rompió. En mil pedazos.

Futuro

Descubrir a Febas, a Mendoza, a los Nicos, y pensar que son nuestros. O mejor, que son de los nuestros. Por ahora.

Proyecto

Ver el nuevo estadio planeado en dos a√Īos, so√Īar con los rivales que tendremos en ese campazo y pensar en los partidos que entr√© a este pagando 'la voluntad' (contra Gramanet, creo recordar), cuando lo llevaban 'los del poble', los que no estaban por hacer negocio.

La remontada

Remontarle dos veces al Albacete a campo lleno, con gol de Mourad y pensar que, tal vez, √≠bamos a ser nosotros el t√≠pico equipo con la racha incre√≠ble a final de liga. No lo fuimos, fue el Real Valladolid. Aprendizaje: en f√ļtbol nada significa nada. LA

La se√Īal

Contra Huesca en casa fue el primer partido donde BKCC renunci√≥ a ser √©l mismo, donde jug√≥ con miedo, a que no pasara nada. Fue la primera se√Īal. La segunda, ver c√≥mo (un a√Īo m√°s) a todos les entran balones por la escuadra menos a nosotros.

El desplome

De una idea, de un convencimiento, de un discurso. Si la pelota no entra, aqu√≠ no se sostiene ni Luis Garc√≠a Plaza por muy bien que lo hagas. Me quedo con la duda de qu√© habr√≠a hecho BKCC con un equipo no ya 'con gol', sino con un Ortu√Īo, un Marcos Andr√© o un Alemao. O con un Ponce, por ejemplo.

Me da igual todo

El orgullo de comprarme otra camiseta (la verde, que es muy ponible en verano) en la tienda oficial antes del Eldense, antes de que Timor marcara el mejor gol de la temporada y de su carrera futbol√≠stica. Y por supuesto a nosotros, c√≥mo no. El Eldense tiene dos jugadores que suman veinte goles: Ortu√Īo (11) y Sober√≥n (9), por cierto.

La lección

Y de nuevo, el convencimiento de que el f√ļtbol es de los futbolistas, que son los √ļnicos con poder para cambiarlo todo en un par de minutos. Bien lo saben en Zorrilla, donde ten√≠an claro en el minuto 92 que la temporada hab√≠a sido un fracaso. Porque el Pucela por desgracia ten√≠a a Pezzolano (el √ļnico equipo que baj√≥ el a√Īo pasado dependiendo de s√≠ mismo); pero tambi√©n a Sylla (ocho goles), Meseguer (seis goles), Amath (cinco goles) o Marcos Andr√© (tres goles), por citar algunos. Y si te preguntas por qu√© he dicho antes que me conformaba con Marcos Andr√© no tienes m√°s que ver su gol en el Real Oviedo 0 ‚Äď Valladolid 1. Aqu√≠ lo √ļnico que podemos tener claro es que en el f√ļtbol, o te quedas con algo del camino, o no te queda m√°s remedio que cambiar la R del puro f√ļtbol por una T. La temporada sin gol ha terminado por fin. La temporada que nunca se cant√≥ ‚ÄúBKCC dimisi√≥n‚ÄĚ, tambi√©n. La temporada que, en definitiva, elegimos creer en una idea m√°s all√° del resultado. Puro f√ļtbol.