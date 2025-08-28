¿Qué podemos hacer para evitar los ataques cibernéticos?

Cuatro días después del ataque informático sufrido por el Ayuntamiento de Elche se continúa trabajando técnicamente para recuperar el control de los servidores y en la parcela policial se sigue investigando lo ocurrido. El Comité de Crisis del consistorio ilicitano se ha vuelto a reunir este jueves para conocer en qué punto se encuentran ambos aspectos.

Todavía son muchas las preguntas que continúan sin respuesta, al menos ante la opinión pública. Por ejemplo, ¿cómo accedió el grupo internacional de hackers a los servidores, logrando tomar su control y secuestrarlos para pedir un rescate por liberarlos?; ¿de qué información se han podido apoderar y de qué departamentos?

En ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ hemos intentado acercarnos a las posibles respuestas. Lo hemos hecho en una entrevista con un experto en ciberseguridad como es Gabriel Pamies, de la empresa ‘0Invader’ que ha detallado las distintas maneras en las que los ciberdelincuentes han podido llegar a acceder al sistema informático del Ayuntamiento ilicitano.

El experto en ciberseguridad ha incidido en que los ataques informáticos son cada vez más frecuentes y se realizan tanto contra administraciones y entidades públicas como frente a particulares. En todos los casos, toda precaución es poca. Además, hay supuestos y escenarios muy cotidianos en los que se pueden perpetrar ciberataques.

Además, Gabriel Pamies ha recomendado que cuando se sufre un ataque informático, también a nivel particular, hay que adoptar con urgencia acciones como el cambio de todas las contraseñas.

En este sentido, en el Ayuntamiento de Elche se ha comenzado a formatear por completo dispositivos informáticos.