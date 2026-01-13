¿Qué nota le das al Eldense tras la primera vuelta?

El Eldense llega a la mitad de campeonato en una meritoria tercera plaza y a seis puntos del líder. El equipo azulgrana acumula cuatro triunfos consecutivos con la portería a cero, lo que le ha consolidado en puestos de playoff. Este domingo se inicia la segunda vuelta fuera de casa ante el Juventud Torremolinos.

El mercado de fichajes sigue abierto y la dirección deportivo de Víctor Lafuente aspira a firmar un delantero que complemente a Dioni Villalba. La llegada del guardameta colombiano Kevin Armesto obliga a que el '9' sea sub-23, salvo que se produzca alguna salida.

Analizamos la actualidad del Eldense con Ángel Sánchez, Miguel Ángel Monera, Luis Cerdán y Felipe Canals.