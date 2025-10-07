TERTULIA

¿Qué falló en el 'pinchazo' del Eldense contra el Juventud Torremolinos?

El equipo de Javi Cabello se dejó dos puntos en el descuento y ahora toca afrontar dos salidas de manera consecutiva

Felipe Canals

Elche |

El Eldense se dejó dos puntos en el descuento ante el Juventud Torremolinos. Tras ir hasta en dos ocasiones por detrás en el marcador, el cuadro de Javi Cabello logró remontar con un Fidel estelar. Sin embargo, los andaluces igualaron el choque en una acción a balón parado.

Los azulgranas se sitúan con nueve puntos, a uno del playoff y a dos del liderato. Ahora afrontan dos salidas consecutivas para jugar ante Marbella y Europa.

Analizamos la situación del Eldense con Ángel Sánchez, Miguel Santiago Rico y Miguel Ángel Monera.

