Los Puntos Violeta informaron a más de 5.000 personas durante las fiestas de Elche

El Ayuntamiento de Elche habilitó 5 Puntos Violeta entre el 7 y el 15 de agosto y 5.281 personas recibieron atención durante esos días. La instalación de estas zonas ayuda a la población tanto adulta como joven a prevenir y ayudar ante posibles casos de acoso y violencia.

En estos Puntos Violeta había profesionales que estaban preparados ante cualquier situación, ya fuese la de informar como la de socorrer, y se encargaban de promover la igualdad y de ofrecer ayuda o consejo psicológico.

Según fuentes del consistorio, durante las fiestas de agosto, se instalaron tres puntos fijos, que atendieron a 3.700 personas en la zona del Paseo de la Estación, en la barraca municipal y en la zona del Music Fest, mientras que los dos móviles atendieron a 700 personas en los alrededores y dentro de la barraca principal y en la zona centro fueron 832 atenciones.

Con respecto a las actuaciones de ayuda, se realizaron 13 intervenciones, para acompañar a chicas que se sentían en peligro y avisaban a sus familiares para que las recogieran en el punto violeta que les indicaban o para ayudar a chicas en estado de embriaguez que necesitaban atención sanitaria.

Según Caridad Martínez, concejala de Mujer, las fiestas han sido tranquilas, sin incidentes graves, y en los que se produjo una presunta situación de violencia de género, las mujeres fueron derivadas al Servicio de Atención Integral a la Mujer (SAIM).

La edil del área ha recordado que estos Puntos Violeta también se instalarán en las fiestas de las pedanías como Torrellano, El Altet, Las Bayas, La Hoya, Matola y La Marina. Además, desde el consistorio, y para tener unas fiestas seguras, se ofrecerá este servicio en celebraciones como Halloween y Fin de Año.