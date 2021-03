El PSOE vota en el Senado en contra de que la Dama vuelva a Elche de forma permanente y el PP se abstiene

Este jueves se ha votado en el Senado la propuesta planteada por el senador de Compromís Carles Mulet referida a la cesión permanente de la Dama de Elche. Ha sido en la Comisión de Cultura y, como estaba previsto, esa petición ha sido rechazada.

No ha contado con el voto favorable de ninguna de las dos principales formaciones políticas: PSOE y PP.

Los senadores socialistas han votado en contra y los populares se han abstenido.

Desde el PP de Elche, el senador Pablo Ruz, se ha asegurado que el voto contrario del PSOE constata “el nulo” peso, dice, de los socialistas ilicitanos. Respecto a su abstención, los populares, que han abogado por el “regreso temporal” de la Dama, ha destacado que supone una muestra de que la formación política no va a obstaculizar “ningún intento de regreso” del busto íbero.

Para Compromís es una "oportunidad perdida"

Desde Compromís per Elx se ha lamentado el resultado de la votación porque supone, dice la coalición, que se haya “perdido” la oportunidad de reclamar conjuntamente el retorno de la Dama a Elche: “Se ha perdido la oportunidad de reclamar conjuntamente el retorno del busto íbero, como hace solo unas semanas se consiguió con el caso de la Dama de Baza; entendemos que todas las iniciativas a favor del retorno de la Dama son positivas y lo que hacen es contribuir a hacer esa reclamación ante Madrid sobre la importancia de descentralizar un recurso cultural de primer orden como es la Dama de Elche”, ha dicho Esther Díez, portavoz de Compromís en la ciudad que ha añadido que “desde Compromís vamos a seguir reclamando que venga, no solo de manera temporal, si no de manera definitiva”.