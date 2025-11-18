El PSOE urge retomar las obras pendientes del desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola

El PSOE ha criticado este martes que la Generalitat Valenciana no va a ejecutar en esta legislatura las obras pendientes del desdoblamiento de la carretera de Elche-Santa Pola.

Los socialistas han avanzado que su grupo parlamentario en Les Corts va a presentar una Proposición No de Ley a fin de reclamar que se retomen esos trabajos, de los que, han incidido, acumulan “dos años de retraso”.

Ha estado en Elche Ernest Blanch, portavoz de Infraestructura del PSPV-PSOE en el Parlamento valenciano, que ha desvelado que la Conselleria de Infraestructuras ha atribuido a los efectos de la riada de octubre del pasado año en la provincia de València esa demora en la finalización de esas obras en la carretera Elche-Santa Pola.

Ese argumento es el que constan en la respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el propio PSPV y ha sido calificado por el diputado socialista como una "excusa de mal pagador".

"El Gobierno de España facultó al Consell para que se pudiera disponer de nuevos fondos", ha recalcado Blanch que ha considerado que es de "caradura" usar la dana como pretexto.

El diputado del Grupo Socialista en Les Corts ha comparecido acompañado del también diputado autonómico Ramón Abad y del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Héctor Diez.

Héctor Díez ha alertado del “abandono general que sufre Elche” por parte de la Generalitat: "Con Mazón, que se supone tenía un compromiso personal con nuestro municipio, nos ha ido mal; con el señor Pérez Llorca -en referencia a quien se postula como nuevo presidente de la Generalitat-, que no sabe ni dónde está Elche, aún nos va a ir peor", ha considero el portavoz municipal de los socialistas.

Desde el PSOE se ha enfatizado que la carretera que une Elche con Santa Pola soporta más de 13.000 vehículos diarios y sufre "problemas de accidentalidad graves", por lo que ha reclamado a la Generalitat que "se deje de excusas y se ponga a ejecutar el proyecto pendiente “para garantizar la seguridad de los conductores, ya que "dos años y medio de inacción son demasiados".