El PSOE de Elche reclama al PP y Vox la reapertura del Club de Lectura de Casa de la Dona tras cerrarlo sin previo aviso

El PSOE ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Elche ha “eliminado”, dicen, la palabra “igualdad” del nombre del concurso de relatos cortos de Casa de la Dona que organiza la concejalía de la Mujer.

Además, los socialistas ilicitanos han reclamado que se “reabra” el Club de Lectura de Casa de la Dona “que ha sido cerrado” sin previo aviso a sus usuarias.

Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el consistorio ilicitano, ha pedido una rectificación inmediata al equipo de gobierno: “Si no lo hace llevaremos ambas cuestiones al pleno”, ha afirmado Valera que ha explicado que el equipo de gobierno (PP y Vox) “ha justificado la decisión de clausurar el Club de Lectura femenino escudándose en una supuesta falta de sitio y de asistencia, cuando lo que debería hacer es apostar por los espacios críticos y de encuentro, no cerrarlos”.

Desde el PSOE se ha criticado “el desinterés de la Concejalía de la Mujer por una actividad lúdica, creativa y de crecimiento que suponíamos dentro de su ámbito de competencias”.

Además, Mariano Valera ha lamentado que la palabra “igualdad” se haya suprimido del nombre del concurso de relatos cortos, que es una cita que, según ha incidido, “se viene celebrando años y cuyo objetivo es promover a las escritoras, crear redes y, también, generar espíritu crítico”.

“Se ve que la palabra y lo que significa no gusta a PP y Vox, por lo cual han decidido quitarla”, ha concluido Mariano Valera.