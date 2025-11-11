Para el PSOE de Elche al “PP y Vox se les está atragantando los grandes proyectos de legislatura”

El PSOE de Elche ha considerado este martes que los asuntos abordados en el último Consejo de Administración de la empresa municipal Pimesa constata que al “PP y Vox se les está atragantando los grandes proyectos de legislatura”.

En esos términos de ha expresado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano, que ha subrayado que los retrasos se acumulan en la ejecución de proyectos como la rehabilitación del Mercado Central (“más del 38 %”) o las obras en el barrio Porfirio Pascual (42 %), así como en el centro social de Torrellano (18 %).

Además, Díez ha enfatizado que se ha constatado que en 2026 no se va a comercializar ninguna nueva parcela en el parque empresarial de Torrellano y ha cargado contra el equipo de gobierno por no estar “priorizando” políticas como la dotación de vivienda pública.

“Queda un año, año y medio para las elecciones municipales, y se está demostrando que quien mucho abarca, poco aprieta”, ha dicho el portavoz municipal de los socialistas en Elche que ha lamentado que “tras el consejo de Pimesa ya se puede afirmar que las cosas no van bien”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

“El Ayuntamiento está sobrecargado de promesas que no se convierten en hechos”, ha apuntado Díez, que ha instado al equipo de gobierno a “apartarse de la impulsividad y ponerse manos a la obra con lo importante y urgente”. En este sentido, ha defendido que “es hora de priorizar los proyectos de vivienda pública y de suelo industrial, porque son los que garantizan empleo y ofrecen a los jóvenes y no tan jóvenes de esta ciudad una posibilidad real de acceder a una vivienda a precios asequibles”.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.