El PSOE de Elche urgen las reparaciones estructurales en el centro de FP La Torreta

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche va a plantear en el pleno municipal de este mes la aprobación de una Moción instando la ejecución “urgente” de las reparaciones estructurales que necesita el instituto La Torreta.

María José Martínez, concejala del PSOE, ha explicado que el instituto presenta pilares apuntalados, cornisas con riesgo de desprendimiento y escaleras deterioradas y clausuradas que "hacen complicada la accesibilidad e incluso la evacuación en caso de emergencia".

Martínez ha añadido que existe un proyecto de reparación de pilares y escaleras por parte de la Conselleria de Educación, que "no se puede llevar a cabo al existir un bloqueo por parte del Ayuntamiento de Elche desde hace meses". Por ello, en la Moción se insta al equipo de gobierno a desbloquear "a la mayor brevedad" esos trámites para permitir “las actuaciones de reparación y conservación en un centro que la Dirección Territorial de Alicante ya tiene preparadas, pero que no puede ejecutar debido a la paralización municipal”.

Ampliación

Además, en la Moción presentada por los socialistas se pide el inicio de la búsqueda de terrenos para facilitar que el centro educativo especializado en Formación Profesional pueda ser ampliado, pensando en titulaciones que lo precisan como las de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, tal y como se viene reclamando desde la dirección: “La Torreta es un pilar fundamental en la FP en Elche desde su creación en 1978, pero actualmente es el que peor conservación tiene de todos los centros integrados de la provincia y el que requiere de mayor actuación", ha insistido María José Martínez que ha añadido que tras convertirse en 2022 en un centro dedicado exclusivamente a FP "la dirección del centro lleva tiempo denunciando el deterioro del inmueble y la necesidad de obtener más espacio para poder ejercer con calidad y mayor dignidad los títulos profesionales que se imparten".

Ante esa demanda de la comunidad educativa, el PSOE ha incorporado a la Moción la reclamación de buscar “una parcela para que se pueda ampliar el centro educativo ante la necesidad de espacio".