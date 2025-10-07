El PSOE de Elche sobre la residencia de mayores de Altabix: “Pablo Ruz tiene que llamar a Carlos Mazón y decirle que basta ya”

El PSOE de Elche ha exigido este martes al alcalde de Elche que tome cartas en el asunto ante la degradante situación que continúan viviendo los residentes del centro de la tercera edad de Altabix, que es un servicio que depende de la Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

Los socialistas han reclamado a Pablo Ruz (PP), que levante el teléfono para contactar con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que también es el del PP, y le apremie ofrecer una solución inmediata a la problemática que se vive en la residencia pública de la tercera edad que el PSOE califica de “insostenible”.

Los socialistas ilicitanos recuerdan que ese centro de la tercera edad tiene la concesión administrativa de su gestión caducada desde noviembre del año 2022.

Para el PSOE “ya no valen las excusas de una herencia recibida” porque el PP está gobernando en la Generalitat desde hace dos años y medio.

Entre acusaciones de “abandono” de las personas mayores residentes en el centro de Altabix, Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE en el consistorio ilicitano, ha explicado que se está produciendo la fuga de trabajadores por las condiciones en las que tienen que desarrollar su tarea, así como que ha cargado contra el alcalde de Elche y la concejala de Mayores, Aurora Rodil (Vox), por “no hacer nada por solucionar el problema”.

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha pedido hoy la mediación del Defensor del Mayor en la ciudad para que se pueda incorporar al Consejo Municipal del Mayor un representante de cada residencia de la tercera edad que hay en la ciudad.

Además, los socialistas han anunciado que exigirán dimisiones si no se da una solución a las carencias que se registran en la residencia de la tercera edad de Altabix.