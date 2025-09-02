El PSOE de Elche reitera que Ruz es un alcalde “sin límites porque persiste en el mal uso del dinero público”

El PSOE de Elche ha lanzado este martes duras críticas a la gestión del alcalde de la ciudad Pablo Ruz (PP) al que han acusado de ser un primer edil “sin límites porque persiste en el mal uso del dinero público”.

Además, los socialistas han considerado que el gobierno municipal, integrado por el PP y Vox, está “en descomposición”.

En esos términos se ha expresado Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE, que ha reiterado que la gestión por el equipo de gobierno ha provocado un déficit municipal en el presupuesto municipal, existiendo, ha dicho el portavoz socialista, tres millones de euros pendientes para pagar nóminas de la plantilla municipal.

El portavoz del PSOE de Elche también ha acusado al alcalde de “descuidar” proyectos heredados del pasado mandato y de no reivindicar inversiones competencia de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Alicante, que son administraciones que también están en manos del PP.

Además, Héctor Díez ha considerado que el gobierno municipal está, ha citado, “en descomposición”, argumentando esa afirmación en que en los dos años transcurridos de mandato se ha producido la dimisión de tres concejales y que en las últimas semanas se ha conocido que dos concejales, Samuel Ruiz de Vox y Francisco Soler del PP, han pedido dejar la dedicación exclusiva con la que desempeñaban su labor al frente de las áreas de Empleo y Formación o de Hacienda y Urbanismo. Con ello han pasado a tener una dedicación del 75 %, pudiendo trabajar el 25 % en el sector privado.

Valoración del alcalde

El alcalde de Elche valoraba este pasado lunes incluso como positivo que los concejales del equipo de gobierno hayan dejado la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento porque van a poder dedicar tiempo a sus empresas privadas. Pablo Ruz negó que la reducción de dedicación en su tarea en el Ayuntamiento vaya a afectar al trabajo que los dos concejales del gobierno local van a desarrollar en los departamentos municipales que dirigen.