El PSOE de Elche reclama al PP y Vox “celeridad” en la resolución de las ayudas públicas de 2024 a la rehabilitación de viviendas

El PSOE de Elche ha pedido este jueves al equipo de gobierno (PP y Vox) “celeridad” en la resolución y comunicación de los expedientes de solicitud de ayudas municipales, del propio Ayuntamiento, para la rehabilitación de viviendas y edificios correspondientes a la convocatoria del pasado año.

Las ayudas públicas del Ayuntamiento de Elche para la rehabilitación de edificios se implantaron en el año 2017.

Los socialistas aseguran que en el municipio “continúan” existiendo unos 4.000 inmuebles en mal estado y unos 15.000 que no son accesibles para personas con discapacidad y personas mayores que necesitan un ascensor, concentrándose esas circunstancias en barrios como Carrús, Altabix o El Pla.

“Hace un año que finalizó el plazo de presentación de solicitudes de dichas ayudas y no se sabe nada”, ha manifestado Díez que también ha asegurado que el grupo municipal del PSOE ha “tenido conocimiento de que hay una resolución provisional de 2024, por lo cual le preguntamos al equipo de gobierno que a qué espera para hacerla pública”. Igualmente, ha indicado que “está terminando 2025 y tampoco se sabe nada de una nueva convocatoria de ayudas, con la falta que hace”.

El portavoz del PSOE en el consistorio ilicitano ha exigido al alcalde Pablo Ruz “que se centre en la gestión, que se ocupe de los problemas de la ciudadanía, centrándose en los problemas de la gente”.